Арбенина, Эмин, Жуков и другие артисты поделились музыкальными подборками студенческих лет

Ко Дню студента на музыкальном сервисе «СберЗвук» появились трек-листы от отечественных артистов, в которые вошли песни, игравшие в колонках и наушниках звезд в период их молодости. У слушателей есть возможность узнать, под какие треки готовились к экзаменам и ходили на первые свидания участники групп «Машина времени», «Слот», «Градусы», Artik & Asti, «Хлеб» и другие, что слушали в студенческие годы Андрей Макаревич, Глюк’oZa, Хелависа, Валерия и Виталий Дубинин.

«Песни, которые мне сразу же вспомнились, абсолютно отражают наш музыкальный фон тех лет: конечно, Ник Кейв, конечно, The Cure, великая Энни Леннокс… И, разумеется, питерцы: Цой, Бутусов, молодой Чиграков с «каморкой, что за актовым залом…» — рассказала Диана Арбенина .

«Вся музыка, которую я слушал в студенчестве, была абсолютно разная. Я был фанатом «Сектора Газа» и знал наизусть все альбомы. При этом я был фанатом 2 Unlimited и брился налысо как Рэй Слейнгард , оставлял такую же челку и знал также наизусть все. При этом я знал всего Антонова, «Синюю птицу», «Маки», «Голубые гитары» и все песни, которые слушали мои родители. Но при этом очень увлекался музыкой танцевальной и слушал 2 brothers on the 4th floor, и U96, и The KLF», — вспоминает Сергей Жуков.