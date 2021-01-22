Билли Айлиш выпустила дуэт, который готовила два года

21 января у Билли Айлиш и испанской певицы Розалии вышли совместный сингл и сразу клип к нему. Песня называется Lo Vas A Olvidar («Ты забудешь это») и она на испанском языке с несколькими английскими строчками. Любопытно, что композиция «добиралась до слушателей аж два года».
«Мы написали большую часть песни в январе 2019-го. Это было очень давно, — рассказала Билли Apple Music. — Я думаю, что Розалия открыла во мне небольшой канал, который я раньше не пробовала».
В мрачном клипе присутствует только игра света и мимики певиц. Но слушателей, скорее, должно заинтересовать созвучие голосов и необычная экспрессия. В треке почти нет инструментов, артистки спели а капелла. По словам некоторых музыкальных обозревателей, девушки позанимались «вокальной гимнастикой».
Добавим, что эта песня стала саундтреком одного из эпизодов американской подростковой драмы «Эйфория».
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