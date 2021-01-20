Юлия Ковальчук пообещала выпустить новый альбом в 2021 году

Певица Юлия Ковальчук поделилась в Instagram творческими планами на 2021 год. Начать его артистка решила ударно и уже в январе обещает выпустить новую песню «Пока», после чего состоится релиз клипа на эту композицию. Но одного трека мало, и звезда анонсировала, что собирается выпустить целый альбом, который ее поклонники ждут уже довольно давно.

Юлия отметила, что готовит вместе с мужем новое шоу на одном из центральных телеканалов и еще несколько интересных проектов. Звезда понадеялась, что 2021 год получится продуктивным.

Напомним, что после ухода из группы «Блестящие» в 2007 году у Ковальчук вышел только один студийный альбом — JK 2015 (запись шла около семи лет). И вот уже почти пять лет певица не выпускает пластинок.

больше по теме Юлия Ковальчук отметила, что сильно изменилась за минувшие 10 лет Певица кардинально поменяла взгляд на многие вещи.

Конечно, иногда звезда выкладывает снимки и видео из студии, но чаще всего участвует в модных фотосессиях или предстает в роли звездной мамы.

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