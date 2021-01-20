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Юлия Ковальчук пообещала выпустить новый альбом в 2021 году

А в ближайшее время поклонники артистки услышат песню «Пока».

Юлия Ковальчук пообещала выпустить новый альбом в 2021 году
Юлия Ковальчук пообещала поклонникам новый альбом. Фото: globallookpress.com

Певица Юлия Ковальчук поделилась в Instagram творческими планами на 2021 год. Начать его артистка решила ударно и уже в январе обещает выпустить новую песню «Пока», после чего состоится релиз клипа на эту композицию. Но одного трека мало, и звезда анонсировала, что собирается выпустить целый альбом, который ее поклонники ждут уже довольно давно.

Юлия отметила, что готовит вместе с мужем новое шоу на одном из центральных телеканалов и еще несколько интересных проектов. Звезда понадеялась, что 2021 год получится продуктивным.

Напомним, что после ухода из группы «Блестящие» в 2007 году у Ковальчук вышел только один студийный альбом — JK 2015 (запись шла около семи лет). И вот уже почти пять лет певица не выпускает пластинок.

Конечно, иногда звезда выкладывает снимки и видео из студии, но чаще всего участвует в модных фотосессиях или предстает в роли звездной мамы.

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