Драка едой: группа Cream Soda разгромила новогодний стол, провожая 2020 год

17 января популярная группа Cream Soda выпустила клип на песню «Атомы» (где поется: «Без тебя время тянется медленно…»). Новую видеоработу музыканты посвятили тому, как они отпраздновали Новый год.

По сюжету ролика, члены коллектива сидят за праздничным столом и ждут гостей. До боя курантов остается меньше двух часов, но друзья все никак не приходят. От скуки и нервов артисты начинают кидаться друг в друга едой. Рыба, салаты, торт — все превращается в снаряды. Когда же голодные гости приходят, их ждет полная разруха. Наверняка, смысл этого видео в том, что не стоит заставлять друзей ждать.

Кроме драки продуктами питания, музыканты устроили и ряд других перфомансов: подожгли меховую шапку на голове у одного из участников, распилили бензопилой запеченную утку, связали скотчем Деда Мороза.

Напомним, песня «Атомы» вышла на четвертом альбоме группы «Интергалактик» в 2020 году, вместе с другими хитами: «Интерстеллар», «Астроджет» и «Сердце лед». Сам коллектив образовался в 2012-ом, в него входят диджеи Дима Нова и Илья Гадаев, а также певица Анна Романовская.

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