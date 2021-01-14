Обнаженная Дженнифер Лопес предстала в образе ангела в новом клипе

13 января знаменитая певица Дженнифер Лопес выпустили клип на свой новый сингл In the Morning. В музыкальном видео 51-летняя артистка предстала в нескольких смелых образах и экстравагантных нарядах, примерив на себя роль русалки и ангела.

Недавно Сеть всколыхнули обнаженные фотографии американской дивы, на которых она демонстрировала свое спортивное тело, которому завидуют миллионы женщин по всему миру. Как оказалось, эта съемка была сделана как раз для данного клипа, только в ролике звезда не совсем голая — на ее спине красуются белые крылья.

«Он полон символизма о мрачных односторонних отношениях и осознании того, что вы не можете никого изменить… Вы можете изменить только себя! — рассказала Джей Ло о клипе. — Вырастите свои собственные крылья и уходите от любого, кто не ценит то, что вы даете».

Добавим, что сингл вышел 27 ноября и был исполнен певицей вживую в новогоднем телеэфире канала ABC 31 декабря.

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