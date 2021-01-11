«Я не чувствую себя на 60»: Сергей Пенкин собирается дать концерт с оркестром в честь юбилея

10 февраля певцу Сергею Пенкину исполнится 60 лет. А 13-го числа артист запланировал большой концерт в «Крокус Сити Холле» в честь своего юбилея. Мужчина рассказал журналистам, что хочет пригласить симфонический оркестр, как это делал на 50 лет. Тогда этот ход удивил публику, и в 2021-ом исполнитель тоже хочет приготовить для поклонников нечто неожиданное.

Певец отметил, что хочет подарить зрителям веселье и душевность, отвлечь от нынешних проблем и напряжения, вызванного пандемией. Несмотря на большую площадку, Пенкин задумал сделать концерт в формате квартирника, чтобы все выглядело по-домашнему, но при этом радостно.

«Я не чувствую себя на 60. Засыпаю с музыкой, постоянно хожу вечером куда-то гулять, не могу сидеть дома. У меня такое ощущение, что мой возраст — это только внешний вид, а в душе так и осталось 18. Хочу веселиться, гулять, радоваться жизни», — признался артист порталу «Москвич».

Добавим, что Сергей Пенкин озвучивал снеговика Олафа в русском дубляже мультфильма «Холодное сердце» и его сиквела.

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