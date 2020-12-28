Скоро Новый год: Моргенштерн выпустил песню про шампанское

28 декабря популярный рэпер Моргенштерн выпустил новую песню. Трек 22-летнего исполнителя называется Cristal & Moët и, как нетрудно догадаться, он посвящен шампанскому. Молодой артист читает рэп о том, как он любит этот напиток. Вероятно, таким образом он хочет создать поклонникам новогоднее настроение, а заодно и напомнить всем, что предпочитает только люксовые бренды.

Объявляя о новом релизе, Моргенштерн пообещал фанатам, что выпустит клип на эту песню, если она попадет в чарты. Ну а поклонники в комментариях требуют у артиста новый альбом.

Кстати, возможно, страсть рэпера к роскошной жизни — это наследственное. Недавно на шоу «Давай поженимся!» выяснилось, что молодой человек генетически близок к историку моды и телеведущему Александру Васильеву. Последний в молодости был очень похож на нынешнего Моргенштерна.

Смотрите также: