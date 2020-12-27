«Гипнотическое электронное звучание»: Сергей Безруков выпустил песню без живых инструментов

В конце декабря Сергей Безруков и его музыкальная группа «Крестный папа» выпустили новую песню «Прятки» и сразу же представили клип к ней. Ролик получился рисованным, в нем главный герой ищет по городу таинственную красотку. В перерывах между анимационным сценами можно увидеть самого Безрукова в образе рокового мужчины, который завязывает себе глаза, а потом начинает играть с ножом и револьвером.

«Это первый трек группы, в котором не звучат живые инструменты — хотелось добиться глубокого, гипнотического электронного звучания, которое в точности соответствует характеру песни, — рассказал актер о новом творении. — Много времени ушло, чтобы выверить каждый инструмент по тембру, найти идеальный баланс, придумать звуковую палитру».

Напомним, что Безруков собрал свою группу летом 2018 года. Еще в школе он мечтал стать рок-музыкантом, и, когда актерская карьера мужчины вошла в зенит, он исполнил давнюю мачту, продолжив традиции русского рока, но не забывая о современном звучании.

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