«Все самое лучшее и родное»: Чумаков и Павлиашвили выпустили «Праздничную» песню

Алексей Чумаков и Сосо Павлиашвили выпустили новогоднюю песню к праздничному столу. Композиция, которая так и называется «Праздничная» была сочинена за несколько секунд во время записи передачи «Квартирник у Маргулиса» и уже готова уйти в народ. Авторы композиции уверяют, что она станет отличным саундтреком к нарезке оливье и дополнит бой курантов, а еще будет уместна на свадьбах и других праздниках.

«Я постарался уместить в ней все самое лучшее и родное! И свою болгарскую часть, и армянскую, мою малую родину – Самарканд, и моего любимого старшего грузина Сосо Павлиашвили», — говорит Алексей Чумаков.

Добавим, что Павлиашвили является крестный отцом 3-летней дочери Чумакова Амелии. Артисты дружат много лет. Они, как и большинство россиян, ждут завершения тяжелого 2020 года и решили подбодрить слушателей позитивной застольной песней. Она уже доступна на всех музыкальных площадках.

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