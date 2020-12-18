Пол Маккартни выпустил новый альбом, записанный во время самоизоляции

18 декабря вышел 18-й альбом легендарного британского музыканта Пола Маккартни. Бывший бас-гитарист The Beatles, отметивший в уходящем году 78 лет, выпустил пластинку McCartney III, в которую вошли 11 композиций.

Пол выступил автором слов и музыки, самолично записав вокал и все инструменты (кроме трека Slidin’, в котором участвовали приглашенные музыканты) для нового альбома. Стоит полагать, что это продолжение пластинок McCartney II 1980 года и McCartney 1970-го. Новые песни были записаны артистом, когда он находился дома на самоизоляции во время пандемии коронавируса. В одном из интервью мужчина признался, что просто писал музыку для себя и не ставил задачи выпустить альбом. Но тут уж как получилось.

больше по теме Легенды возвращаются: Ринго Старр и Пол Маккартни выпустят совместный альбом Музыканты решили сделать несколько новых версий одной известной композиции.

На обложке новой пластинки красуется игральный кубик с тремя точками. Поклонники Пола могут приобрести альбом не только в цифровом формате, но и на виниле, в котором выпущены ограниченные издания в желтом и красном цветах, а также прозрачный вариант.

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