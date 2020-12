Эминем выпустил вторую часть своего альбома 2020 года с 16 новыми треками

У пластинки Music to Be Murdered By вышло продолжение.

В январе 2020 года популярный американский рэпер Эминен устроил сюрприз своим фанатам, «тихо» выпустив новый альбом, без всякого промоушена. Вот просто взял и в один день внезапно выложил в Сеть пластинку Music to Be Murdered By с 20 песнями.

Настал декабрь, и 48-летняя звезда рэпа снова всех удивил: выпустил продолжение этого же альбома с 16 новыми композициями. Ну что за плодовитый музыкант?

В новой пластинке, которая получила название Music to Be Murdered By (Side B), имеется несколько дуэтов с другими исполнителями, в том числе, и с небезызвестным Dr. Dre. Обложка похожа на первую часть альбома (так же залита кровью), только выполнена в серых тонах.

Как и ряд других артистов, Эминем грамотно воспользовался вынужденным карантином и вместо концертов сделал упор на студийную работу. Как результат — два альбома в год пандемии.

