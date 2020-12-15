«Нужно всегда слушать свое сердце»: Александр Ревва снял все маски и дал откровенное интервью

Мужчина-пожар, мужчина-загадка, а еще «бабушка легкого поведения» (Яркая комедия с Реввой и Натальей Чистяковой-Ионовой в главных ролях, — Прим. ред.). Какой же он на самом деле? Шоумен и певец Александр Ревва дал большое и честное интервью гендиректору телеканала «Муз-ТВ» Арману Давлетярову.

Ревва сумел создать себе образ харизматичного мужчины, оставаясь примерным семьянином. Он успешен и в кино, и на телевидении, и в музыке. Но кто скрывается под личиной Артура Пирожкова и прочими альтер-эго артиста?

В новом интервью он расскажет о своих первых заработках, застенчивости, ревности и мотивации. Не все знают, что Александр раньше был убежденным холостяком и презирал своих женившихся друзей. Как же тогда он решился сделать предложение своей нынешней жена Анжелике?

«Пошла какая-то музыка, я пошел на танцпол, и вдруг вижу ее, — вспоминает Ревва. — Предложение супруге я сделал через месяц нашего знакомства, это было на корабле, мы стояли на берегу, корабль отходил, я сказал: «Пойдем, я хочу прокатиться». И мы сели. И я прям там в море сделал предложение, но поженились мы через три года… Это была не голова, это было сердце. Нужно всегда слушать свое сердце».

Смотрите откровенное интервью «Александр Ревва. Человек-Фейрверк» 19 декабря в 16:40 на канале «Муз-ТВ».

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