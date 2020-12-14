Создатели «Короны» снимут сериал о группе The Rolling Stones

Американский телеканал FX приступил к разработке сериала про культовую британскую рок-группу The Rolling Stones. Как сообщает издание Deadline, проект рассчитан на два сезона, им занимается та же продюсерская компания, что выпустила популярный сериал Netflix «Корона». Музыканты уже дали согласие на использование своей музыки в этой картине.

Достаточно дорогой по бюджету сериал расскажет историю группы от ее основания до выпуска самых хитовых альбомов.

Напомним, что The Rolling Stones начали свою историю в 1962 году. С тех пор они выпустили более 20 пластинок, многие из которых не раз попадали в списки лучших альбомов всех времен. Группа стала одной из самых успешных в истории музыки. Имена вокалиста Мика Джаггера и гитариста Кита Ричардса стали не просто известными, а культовыми для мировой культуры.

больше по теме Из глубины 70-х: The Rolling Stones порадовали фанатов новой песней Свежий хит группы называется Scarlet.

Кстати, весной 2020 года группа выпустила первый за восемь лет свежий сингл Living in a Ghost Town. Песня и клип к ней были посвящены пандемии.

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