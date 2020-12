Билли Айлиш составила свой топ любимых песен других исполнителей

Молодая звезда без ума от творчества группы The Strokes.

Молодежь по всему миру фанатеет от песен Билли Айлиш. А от каких композиций без ума сама певица? На этот вопрос ответила радиостанция Triple J, составив топ-9 любимых треков 18-летней артистки.

На первом месте оказалась песня At the Door американской инди-группы The Strokes. Хотя сама Билли признается, что поставила бы весь крайний альбом этих музыкантов на первое место.

«Мне нравится At the Door, мне нравятся мелодии, мне нравятся тексты, мне нравится все в них. The Strokes задели за живое», — говорит Айлиш.

В список любимых песен певицы также вошли:

Джеймс Блейк — Are You Even Real?,

Фиби Бриджерс — Savior Complex,

певица Cyn — Drinks,

рэпер Дрейк — Time Flies ,

, Доминик Файк — Chicken Tenders,

певец Tekno — Kata,

Бруно Мейджер — To Let a Good Thing Die,

Джорджа Смит — By Any Means.

