Гений или провокатор: об успехе Александра Гудкова вышел документальный фильм

Шоумен поднаторел в создании музыкальных клипов, и теперь многие звезды мечтают поработать вместе с ним.

На видеоплатформе Premier вышел фильм «Александр Гудков и новая музыкальная комедия». Это третий выпуск проекта «Поток», рассказывающего о людях, создающих актуальную музыку в России. И, как понятно из названия, он посвящен главному продюсеру вирусных хитов 2020 года Александру Гудкову и его формуле успеха.

Екатерина Варнава называет этого человека «отвратительным провокатором», а Дима Нова из группы Cream Soda — «карикатурой настоящего времени». После взрывного видео Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» появилось понятие «клипы Гудкова». Они всегда были неожиданными и ломали сложившееся представление об артисте. Его работы всегда получались вызывающими и моментально становились вирусными. Но что стоит за этой гениальностью?

«Все звезды идут к Гудкову, чтобы он снял что-нибудь для них. До пандемии Саша спал по два-три часа в сутки на протяжении нескольких месяцев», — говорит директор звезды Ира Анисимова. «У Саши есть инстинкт юмора. Он делает что-то смешное, просто потому что ему смешно. Он не преследует цели что-то сказать или кого-то обидеть специально», — комментирует успех коллеги продюсер Антон Курильчик.

Смотрите фильм об Александре Гудкове на платформе Premier, а также другие выпуски проекта «Поток» — о Юрии Бардаше («Грибы») и Бахтияре Алиеве (Bahh Tee).

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