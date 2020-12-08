Авторы хита «Сеньорита» выпустили рождественскую песню и клип к ней

Создатели романтического хита «Сеньорита» (Señorita) — канадский певец Шон Мендес и американо-кубинская вокалистка Камила Кабельо — в начале декабря выпустили новый совместный трек The Christmas Song, который является кавером на известную рождественскую песню. 7 числа в YouTube появился и клип к этой композиции, который артисты сняли сами.

Музыкальный ролик стилизован под старые семейные видео и наполнен праздничным теплом, вязанными свитерами, домашними животными и посиделками у огня. Ну и, конечно же, молодые звезды не упустили возможности показать, как они счастливы друг с другом, ведь после выхода «Сеньориты» летом 2019 года они начали встречаться. Съемки клипа проходили в доме семьи Камилы во Флориде, где родственники певицы уже готовятся в новогодним праздникам.

Кстати, артисты объявили акцию: в декабре за каждые десять миллионов стримов новой песни они будут перечислять по 10 тысяч долларов в фонд поддержки голодающих американцев. Добавим, что недавно у Шона Мендеса вышел новый альбом Wonder. Камила в 2020-м выпустила только два сингла.

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