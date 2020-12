Исполнительница хита Don’t Speak выпустит новую песню 7 декабря

51-летняя американская певица Гвен Стефани, наиболее известная российской публике как исполнительница хита Don’t Speak рок-группы No Doubt, объявила о выходе нового сольного сингла. В 2016 году звезда выпустила свой крайний студийный альбом, а в 2017-м — рождественскую пластинку. С тех пор у нее не было релизов, кроме праздничных песен. Артистка заседала в жюри американского «Голоса», растила детей и громкими синглами не отмечалась.

Но теперь Гвен прервала молчание. На ее страницах в соцсетях появилась информация, что 7 декабря она выпустит новую песню Let Me Reintroduce Myself.

Напомним, что группа No Doubt была создана в 1986 году и существует до сих пор (правда, у музыкантов был перерыв в 2004–2008 годах). Гвен Стефани все еще является их вокалисткой, однако с 2012 года музыкальный коллектив ничего не выпускал. Параллельно с работой в группе певица занимается сольной карьерой, она выпустила четыре собственных альбома.

