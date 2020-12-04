Бузова, Билан, Zivert, Niletto и другие звезды согреют телезрителей вечером 5 декабря

5 декабря на канале «Муз-ТВ» выйдет новый выпуск проекта «Live в кайф». Зрителей ждет новая порция телеконцертов от главных отечественных хитмейкеров. Живой звук и акустические версии популярных треков субботним вечером подарит супермикс звезд: Ольга Бузова, Дима Билан, Zivert, Niletto, Полина Гагарина, группа «Градусы» и другие артисты.

«Самое важное — live в кайф — эмоции, пот, желание исполнять музыку и, конечно, дарить ее зрителю. Это то чем я занимаюсь почти двадцать лет… Друзья, не пропустите!» — приглашает в просмотру Дима Билан. «Я исполню любимые песни — «Зеленые волны» и Beverly Hills, — пообещала певица Zivert. Это какие-то две удивительные и магические песни, которые я не только не переключаю, когда слышу по радио, а которые даже есть в моем плейлисте».

Напомним, что каждый выпуск «Live в кайф» — это не только музыка, но и истории из первых уст о том, как создавались популярные хиты.

Живые выступления звезд ждут вас 5 декабря в 17:05 на канале «Муз-ТВ».