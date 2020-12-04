Мэрайя Кэри, Ариана Гранде и Дженнифер Хадсон объединились для зажигательного хита

4 декабря американская поп-звезда Мэрайя Кэри выпустила песню Oh Santa!, в которой воспевает дух Рождества и его главный символ. Сразу вместе с треком вышел и клип, снятый в стиле праздничного мюзикла. Но главное в этой новости то, что в релизе участвовали еще две популярные певицы — Ариана Гранде и Дженнифер Хадсон.

Втроем звездам из разных поколений удалось не просто создать веселую танцевальную песню — каждая из них привнесла в композицию свой узнаваемый голос, что обогатило и разнообразило трек. С вокальной точки зрения релиз получился очень интересным, хотя речь идет о сезонном хите.

«Мы не можем просто позволить мрачности, в котором сегодня живем, помешать тем веселым вещам, которые мы делаем каждый год», — рассказала Мэрайя Кэри изданию Billboard.

Стоит отметить, что каждое Рождество певица устраивает особое праздничное шоу, и в этом году оно тоже состоится. Передачу покажут на Apple TV+, а данный клип можно считать ее анонсом.

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