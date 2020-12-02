«СберЗвук» составил свой топ самых популярных артистов 2020 года

Потоковый аудиосервис «СберЗвук» подвел итоги 2020 года и выяснил, каких исполнителей россияне слушали больше всего. На первом месте оказался эпатажный рэпер Моргенштерн, каждый новый трек которого в минувшем году становился событием. Далее по популярности на сервисе идут Artik & Asti, певица Zivert, группа Gayazov$ Brother$ и исполнитель Jony. Из иностранных звезд больше всего прослушиваний собрала Билли Айлиш.

В рейтинге альбомов вперед выбился «7 (Part 2)» от Artik & Asti. На втором месте по количеству прослушиваний — «Vinyl #1» от Zivert, на третьем — «Кредо» группы Gayazov$ Brother$. А вот «Легендарная пыль» от Моргенштерн оказалась лишь на четвертой строчке.

Если говорить о конкретных треках, то лидером топ-5 стала «Любимка» от Niletto. Далее по популярности идут «Девочка, танцуй» от Artik & Asti, «Луна не знает пути» от Тайпан & Agunda, «Ратататата» от Моргенштерна и Вити АК и «Увезите меня на Дип-хаус» от Gayazov$ Brother$.

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В поисковых запросах сервиса чаще всего встречался Моргенштерн, а на втором месте группа «Ленинград», хотя у нее не было релизов в 2020 году. Кроме уже упомянутых артистов, пользователи часто искали Басту, Егора Крида, «Сектор Газа», Miyagi & Andy Panda, Светлану Лободу, Гуфа, «Король и шут», Скриптонита, «Руки Вверх» и Клаву Коку.

Сотрудники сервиса отмечают, что, несмотря на карантин, самыми популярными плейлистами отказались «Музыка в машину», «За рулем» и «Вечеринка». Как будто большинство россиян не пожелало оставаться дома во время пандемии.

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