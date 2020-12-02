«Зрители будут кучковаться и целоваться»: Алексей Кортнев опасается за свой концерт в Москве

Музыкант не уверен, что с нынешними ограничениями его выступление 13 декабря сможет состояться.

После скандала с концертами Басты в Петербурге, многие другие исполнители обеспокоены тем, состоятся ли их выступления, запланированные на зиму. К примеру, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев собирается дать сольный концерт на площадке Glav green club в Москве 13 декабря. После всего произошедшего артист не уверен, разрешат ли ему, в конце концов, провести шоу или нет.

Своими опасениями мужчина поделился в разговоре с Teleprogramma.pro. Журналисты спросили звезду, можно ли вообще избежать нарушения социальной дистанции зрителями на концертах.

«Практически невозможно. Потому что такие мероприятия предназначены для того, чтобы объединять людей. Поэтому охваченные восторгом зрители так или иначе будут кучковаться, обниматься и целоваться. Это естественная реакция, и ее не остановить», — поделился мнением музыкант.

Кортнев считает, что, если полностью запретить концерты, то это вызовет протесты и беспорядки. А если выпроваживать из клубов тех, кто не носит маску или не соблюдает дистанцию, то дело может закончиться драками и арестами.

По мнению артиста, концертные площадки — не единственное место, где нарушаются нормы безопасности. В транспорте в часы пик опасность заражения куда выше.

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