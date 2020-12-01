«Я не назвал бы себя счастливым человеком»: Егор Крид дал откровенное интервью «Муз-ТВ»

Популярный певец снял с себя все маски и решился на честный разговор.

Такого Егора Крида поклонники еще не видели. 5 декабря на «Муз-ТВ» выйдет максимально честное интервью 26-летнего певца. Один из главных хитмейкеров страны решился на откровенный разговор с гендиректором музыкального канала Арманом Давлетяровым.

Что скрывается за глянцевым фасадом кумира молодежи? Какой из себя Егод Крид, если убрать шутки, сарказм и сценический образ? Зрители увидят поп-артиста трогательным, честным и искренним, без стеснения показавшим себя простым человеком со своими чувствами и переживаниями.

Конечно же, разговор пойдет и о личной жизни звезды. Как долго он будет находиться в поисках второй половинки? Что его привлекает в девушках? Что он выберет в итоге: настоящую любовь или свою бешеную популярность?

«Одному с собой всегда плохо, потому что ты начинаешь многое анализировать, разговаривать с самим собой и немножко, мне кажется, с ума сходить. Когда такой график, такая загруженность и когда ты все это разгребаешь в голове, слышишь свои мысли — это тяжело… Я не назвал бы себя счастливым человеком. Не знаю, что такое счастье, не могу его четко описать…» — поделился Егор.

А еще певец поделился планами на будущее. В ближайшие годы он хочет, чтобы музыка перестала быть его основным заработком. Получая доход из другого источника, артист планирует убрать из своего творчества финансовую составляющую, сделав его более искренним.

Смотрите откровенное интервью «Егор Крид. Идеальный холостяк» 5 декабря в 16:30 на канале «Муз-ТВ».

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