«Мне очень нравится чувствовать»: Майли Сайрус выпустила альбом, вдохновленный разводом

27 ноября вышел новый студийный альбом американской певицы Майли Сайрус Plastic Hearts. Это седьмая полноформатная пластинка звезды. В ней она отдает дань панк-року, среди новых песен имеются дуэты с Билли Айдолом, Джоан Джетт, а также с Дуа Липой.

Новый альбом вдохновлен эмоциями от развода певицы с актером Лиамом Хемсвортом, а также потери ее дома во время пожаров в Калифорнии. Но свои переживания и сожаления Майли направляет в энергичные треки, полные экспрессии и тепла.

«У меня тоже есть кризис художника, и я немного ищу конфликта, потому что это творческий подход, — цитирует Сайрус Apple Music. — Мне нравится иногда грустить. И мне нравится чувствовать себя счастливой. Мне очень нравится чувствовать. Меня это вдохновляет».

За свою яркую творческую карьеру 28-летняя Майли сменила множество амплуа. Она была звездой Disney, поп-идолом, хиппи, но сейчас ее музыка больше приближена к року, и от этого стала более честной. Новый альбом уже доступен на всех стриминговых площадках.

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