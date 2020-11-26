«Омут ярких эмоций»: Каменских представит поклонникам новые сингл и клип

27 ноября певица Настя Каменских выпустит новый сингл Vibe, а также клип к нему. Уже известно, что этот музыкальный релиз 33-летняя звезды будет более лиричным, но не менее чувственным, чем ее предыдущие сольные работы.

«Это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слияния двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности», — рассказала певица.

Добавим, что слова и музыку она написала в соавторстве со своим мужем и продюсером Потапом.

Атмосферный клип, снятый к песне Vibe, станет доступен на YouTube в 10 часов утра в пятницу, 27 ноября.

Напомним, что этой осенью Каменских выпустила испаноязычный альбом Eclectica, куда вошли ее синглы Elefante и A Huevo. Но, несмотря на явный интерес к западной аудитории, украинская певица продолжает выпускать песни на русском языке. В частности, новый трек будет понятен отечественным слушателям.

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