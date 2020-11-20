«Мой новый день»: София Феськова готовится к выступлению на «Детском Евровидении»

В конце сентября 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга выиграла отборочный тур «Детского Евровидения – 2020». Теперь ей предстоит представлять Россию на международном конкурсе юных исполнителей, который пройдет уже в конце ноября. В этом году соревновательный этап будет отличаться от предыдущих. Из-за пандемии он пройдет в формате телемоста, а песни участников будут транслировать из студий.

В одном из съемочных павильонов Москвы уже оборудовали сцену по необходимому регламенту. Его нужно строго соблюдать. Так, например, участники должны выступать на круглой сцене высотой 60 см. Украшением ее будет логотип конкурса, который представляет собой планету с девизом «Двигай мир!». В прямом эфире выступление участников можно будет увидеть на телеканале «Карусель» 29 ноября в 19:00 по московскому времени. София Феськова выступит с песней «Мой новый день».

Голосование будет проходить на официальном сайте детского песенного конкурса с 27 по 29 ноября.

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