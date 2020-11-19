Бедрос Киркоров в 88 лет собрал толпу зрителей на концерте в болгарском Пловдиве

Отец поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова 88-летний Бедрос Киркоров собрал огромную зрительскую аудиторию во время своего выступления у памятника «Алеше» в болгарском городе Пловдив. Уникальными кадрами поделился в Instagram личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой — Роман Родин.

«Кто как, а Бедрос Киркоров продолжает удивлять своей энергией. Так, в канун Дня народного единства он выступил в Пловдиве у памятника «Алеше», и спел там свою знаменитую песню». Роман Родин

«Артисты Киркоровы не перестают удивлять. Удивительное семейство», «Любимый Бедрос. Он же недавно переболел коронавирусом. Это не опасно?» — стали задавать вопросы пользователи.

Напомним, что Бедрос Киркоров действительно тяжело перенес коронавирус. К счастью, несмотря на серьезный возраст он смог победить коварную болезнь и полностью восстановился.

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