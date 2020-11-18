«Вне времени и вне моды»: вышел клип Полины Гагариной на песню «Ты не целуй»

Певица в очередной раз превзошла себя, исполняя песню о любви.

17 ноября певица Полина Гагарина выпустила новый клип. Музыку и стихи на песню «Ты не целуй» написали композитор Вадим Усланов и поэт Михаил Гуцериев. Композиция стала саундтреком ко второму сезону телесериала «Осколки», который скоро покажут на канале «Россия 1». Кадры телевизионной картины вошли новый музыкальный ролик артистки, срежиссированный известным клипмейкером Антоном Родиным.

Авторы называют данную песню современным романсом, который уже стал народным. Гагарина поет о теплом отношении к чувствам, которые уже прошли, и просит лирического героя не омрачать приятные воспоминания обидами, упреками и холодными разговорами.

«Такие песни, как «Ты не целуй», вне времени и вне моды. Они будут востребованы всегда, потому что попадают точно в сердце», — сказала Полина, отметив, что стихи Гуцериева очень точно передали женскую суть.

Напомним, что в 2020 году стало известно, что певица разъехалась со своим мужем Дмитрием Исхаковым и пара больше не поддерживает отношений. Хотя сами супруги толком не комментируют ситуацию, ясно, что в их браке еще несколько месяцев назад произошел перелом. Не от того ли у Полины получается так чувственно петь о прошедшей любви?

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