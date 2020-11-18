«Стрелки» пожаловались, что их новые песни не хотят слушать

Скандально известная солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова, которую поклонники больше знают как Радистку Кэт, пожаловалась, что их новые песни не нужны фанатам. Поклонники группы не интересуются современным этапом творчества кумиров, а живут исключительно прошлым.

Все песни группы, выпущенные в 2000-х, пользуются популярностью, а вот современные композиции так и остаются малозамеченными.

«В итоге нет смысла вкладывать деньги в то, что в итоге не приносит прибыли», — констатировала NEWS.ru Екатерина Кравцова.

Таким образом Кравцова дала понять, что новых работ от группы ждать не стоит.

Сегодня многие звезды пребывают не только в творческом, но и в финансовом кризисе. После отмены концертов и выступлений источники доходов иссякли. А долю внимания, которая могла бы привлечь рекламодателей, забирают на себя блогеры.

Иосиф Пригожин возмущен данным фактом. Он отметил, что в шоу-бизнес приходят непрофессионалы, пытаются петь, хотя даже не знакомы с основами того, как это делать, и не имеют достаточно навыков. Тем самым отбирают хлеб у настоящих артистов, пишет сайт «Актуальные новости».

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