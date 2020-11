«Четыре месяца прожили вместе»: Noize MC признался, что для него 2020 год прошел хорошо

17 ноября в «Яндекс.Эфире» вышел новый выпуск музыкального шоу LAB Антона Беляева, гостем которого стал популярный рэпер Noize MC. Музыкант исполнил с оркестром и хором свою новую песню «Вояджер-1» о космическом аппарате, затерянном в космосе (аллегория на мужчину, потерявшего свою возлюбленную), а затем «прикоснулся к прекрасному» и спел трек Дэвида Боуи The Man Who Sold the World, о котором большинство неосведомленных слушателей думает, что это композиция группы Nirvana.

Во время разговора с гостем Беляев спросил у исполнителя, какие выводы он сделал из тяжелого 2020 года.

«Честно говоря, несмотря на то, что это невероятно грустный повод, итог самый главный этого года для меня положительный, — признался 35-летний Иван Алексеев (настоящее имя рэпера). — Я провел столько времени дома со своей семьей, сколько не проводил, получается, никогда. Я с 2008 года постоянно в турах. И тут вдруг мы четыре месяца прожили вместе». «Да, это счастье», — согласился ведущий.

Noize MC рассказал, что его дети очень любят песни группы «Кино» и уже начинают давать папе советы на тему написания песен. Напомним, у рэпера подрастают два сына: 10-летний Василий и 8-летний Михаил. Артист старается скрывать свою семью от внимания прессы.

