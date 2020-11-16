Тимати пересел с Rolls Royce на мотоцикл и стал называть себя дедом

В середине ноября рэпер Тимати выпустил еще один новый клип, в котором проявляет интерес к средству передвижения. После ряда рекламных ходов с элитным Rolls Royce 37-летний артист «пересел» на мотоцикл, его новая видео работа называется «Харлей».

В начале видео рэпер любовно подкручивает и заправляет новую модель «железного коня», а потом выезжает на ней на улицы Москвы, где почему-то мелькают инопланетные роботы из фантастических фильмов. Под конец ролика звезда пересаживается в нечто похожее на Бэтмобиль и мчит дальше. Сюжет у клипа отсутствует как таковой, а вот рекламных интеграций в нем невероятно много. При этом звезда читает рэп о том, что «деньги — это мусор».

Добавим, что песня «Харлей» вышла на новом альбоме Тимати «Транзит», который вышел 13 ноября. Это первая пластинка рэпера после ухода из Black Star. В нее вошли и другие громкие работы музыканта при поддержке его товарищей, такие как «Rolls Royce», «Звездопад», «El Problema» и «Хавчик».

В свою новую эпоху Тимати перестал поддерживать образ «золотого ребенка» — молодого, талантливого и обеспеченного парня. Теперь он называет себя в соцсетях дедом для отечественной рэп-сцены. Интересно, каково это стать дедом в 37 лет?

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