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«За что нам это, 2020?»: Моргенштерн получил премию «Музыкант года» и уронить статуэтку

У популярного российского рэпера вышел совместный трек с американской звездой.

«За что нам это, 2020?»: Моргенштерн получил премию «Музыкант года» и уронить статуэтку
Моргенштерн делает вид, что откровенно зазнался. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Ранее кумир молодежи рэпер Моргенштерн похвастался, что получил премию журнала «GQ Россия» как музыкант года. В этой номинации он обошел Илью Прусикина, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлота.

После торжественной церемонии вручения 22-летний артист выложил Stories в своем личном микроблоге, запечатлев, как он едет в машине, рассматривает статуэтку, а потом небрежно роняет ее на пол.

Моргенштерн
Моргенштерн небрежно бросил статуэтку GQ на пол. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

«Не знаю, как вы, ребята, а я не хочу просыпаться в мире, где человеком и музыкантом года становиться Моргенштерн… — с самоиронией сказал рэпер в следующем Stories. — За что нам это, 2020?»

В эту же ночь у артиста была для поклонников еще одна новость: вышел его совместный трек с популярным в США рэпером Lil Pump. Новую песню он окрестил «самой громкой коллаборацией России и Америки».

Напомним, что ранее Моргенштерну вручили премию «Женщина года» от журнала Moda Topical.

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