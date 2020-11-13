Делай, что захочется: Билли Айлиш исполнила мечту подростков в новом клипе

На днях в YouTube вышел новый клип Билли Айлиш Therefore I Am. За 12 часов ролик набрал семь миллионов просмотров, фанаты певицы со всего мира получили еще один трек для танцев в TikTok.

18-летняя Билли поддержала уже далеко не свежий, но все еще актуальный подростковый флешмоб — оказаться ночью в торговом центре. В клипе певица гуляет среди пустых магазинов, забирается в закусочные, ворует сладости и поет о том, что некий парень зря возомнил, будто у них отношения. При этом камера непрерывно следует за ней, постоянно перемещаясь и меняя приближение. Стоит добавить, что Айлиш сама срежиссировала эту работу.

В период пандемии, когда многие торговые центры закрыты, певица показала мечту целого поколения подростков: гулять, где хочется, и бесплатно забирать вкусности. Поклонники отметили в новой работе артистки еще один посыл: в кадре она ест то, что нельзя, показывая, что не собирается блистать идеальной фигурой. В последние месяцы в прессе активно обсуждали ее внешность, а сама Билли развернула кампанию против бодишейминга. «Ем, что хочу, и выгляжу, как хочу», — говорит этим клипом певица.