«В клипах Шнурова много эпатажа»: Лоза раскритиковал композиции «Ленинграда»

Певец Юрий Лоза нелестно отозвался о клипах группы «Ленинград» и о лидере музыкального коллектива — Сергее Шнурове.

«У меня в книге «Научу писать хиты» написано: «Ребята, зачем вы ходите на концерты, где нет музыки, поэзии, вокального и исполнительского мастерства? Ответ: за эпатажем». В клипах Шнурова много эпатажа». Юрий Лоза

Как отметил исполнитель, карьеры нынешних звезд по идее должны быстро заканчиваться, потому что на одном эпатаже далеко не уедешь. Однако они продолжают существовать. Причина проста. Как выразился Лоза, артисты, которых едва ли можно назвать профессионалами своего дела, из раза в раз будут набирать миллионы просмотров, исключительно благодаря экстравагантной подаче. Но в итоге, их продукт едва ли отличим от того, что производят их коллеги по творческой сцене, сообщает «АиФ».

Напомним, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров – один из самых раскрученных персонажей на российской сцене. У его команды огромная армия поклонников.

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