Макаревич похвастался «первым местом в iTunes» нового альбома «Машины времени»

В начале ноября состоялся релиз нового альбома группы «Машина времени» под названием «В метре». Уже на следующий день после выхода пластинки Андрей Макаревич сообщил в Facebook, что она заняла первое место в iTunes и поблагодарил поклонников за такое внимание к творчеству коллектива.

Однако, как отмечает музыкальный критик «Коммерсанта» Борис Барабанов, в iTunes сейчас нет официального чарта альбомов — речь идет о рейтинге интенсивности скачивания пластинок. Однако большинство слушателей уже забыло о том, что такое качать песни, пальма первенства в последние годы перешла к стримингу. Потоковые прослушивания превышают число загрузок в сотни раз, и в их рейтингах сейчас не найти «Машины времени», скорее там будут Слава Марлоу и Монеточка.

В новом альбоме группы значатся четыре песни, что ранее вышли синглами, в том числе «То, что всегда с тобой» и «Просыпается ветер». Критик не нашел в пластинке ничего неожиданного, но отметил, что для старых поклонников это то, что нужно.

«Если вам в принципе все еще нужна «Машина времени», то она нужна именно в таком виде. Со всеми ее грустными предчувствиями и со всеми обнадеживающими прогнозами, которые прекрасно сосуществуют на новом альбоме», — пишет Барабанов.

Добавим, что предыдущий студийный релиз группы — «ВЫ» — вышел четыре года назад, в 2016-ом. А в 2019-ом Макаревич и компания записали концертный альбом «50 лет».