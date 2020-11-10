Иван Ургант признался, что хочет вернуться на сцену как музыкант

Новым гостем музыкального шоу LAB в «Яндекс.Эфире» стал популярный телеведущий Иван Ургант. В своей вечерней передаче 42-летний мужчина не раз демонстрировал способность к музыке, и вот у него появилась возможность полноценно вернуться к серьезному творческому амплуа, хотя не обошлось без шуточек и приколов.

В гостях у Антона Беляева, он же Therr Maitz, Ургант представил новую аранжировку на свою песню «Нагло», с которой он ранее выступал под псевдонимом Grisha Urgant, а еще спел песню группы 5nizza «Нева» в сопровождении оркестра.

Иван признался, что хочет вернуться на сцену как музыкант: ему есть, что сказать на этом поприще. Вдобавок шоумен скучает по концертам Grisha Urgant.

Известно, что в конце 90-х артист выпустил музыкальный альбом совместно с Максимом Леонидовым. Но сейчас, по его признанию, ему совсем не хочется переслушивать ту пластинку.

«На тот момент мне было 19 лет, мне казалось, что это неплохо, но на тот момент я преследовал совершенно другие цели. Я не получал от этого то удовольствие, которое хотел. Мне очень хотелось быть известным, богатым и знаменитым. Я подумал, что это наиболее короткий путь», — шутил Ургант.

Напомним, что в новом сезоне шоу LAB уже выступили рэпер Баста и певица Zivert.