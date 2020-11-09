Обошел Моргенштерна: Niletto получил награду MTV EMA как лучший российский исполнитель

Вечером 8 ноября прошла церемония объявления победителей музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2020 года. Из-за пандемии шоу прошло онлайн, выступления для него записывались артистами удаленно. Наибольшее количество наград (четыре штуки) получила корейская поп-группа BTS. Но для отечественных слушателей, наверняка, интереснее, кто был признан лучшим российским исполнителем, а этого звания удостоился Niletto, он же 29-летний Данил Прытков.

За победу в этой номинации также боролись рэпер Моргенштерн, группа Cream Soda, музыкальный блогер Клава Кока и таджикская певица Манижа. Но исполнитель «Любимки» вырвался вперед по голосованию.

«Спасибо всем. Я знаю людей, которые голосовали каждый день. Знаю людей, которые голосовали каждый час. В общем мы выиграли, это круто. Я, может, до конца не совсем понимаю, что эта премия для нас значит, но для нас важен тот факт, что вы голосовали за нас, поэтому спасибо», — поблагодарил Niletto своих фанатов в Instagram.

Добавим, что лучшим артистом без привязки к стране или жанру была признана Леди Гага, лучшей песней — Dynamite от группы BTS, приз за лучшее видео забрали DJ Khaled и рэпер Drake.