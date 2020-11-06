Гагарина, Темникова, Лолита и Елка: «Муз-ТВ» покажет большой телеконцерт с миксом хитов

В субботу, 7 ноября, канал «Муз-ТВ» сделает настоящий подарок своим зрителям: эксклюзивный концерт с живым звуком и большим набором звезд. В одной передаче выступят: Полина Гагарина, Диана Абренина, Лена Темникова, группы DaBro и Gayazov$ Brother$, фрешмены Тима Белорусских, Hensy, Jony и другие хитмейкеры.

Концерт пройдет в рамках проекта «Live в кайф», но на это раз он представит сразу нескольких артистов. Зрителям покажут микс из выступлений «Дискотеки Авария», «2Маши», Елки и Лолиты. Главные хиты сезона собраны в одной передаче.

«Я уверен, что это круто, особенно в период пандемии, когда есть ограничения. А здесь, на «Муз-ТВ», можно отдохнуть и с кайфом провести время», — говорит Hensy, он же Александр Коган.

больше по теме Словно невеста: Валерия в белоснежном платье позировала на яхте в Дубае Певица с мужем Иосифом Пригожиным отдыхает в ОАЭ.

Танцуйте дома, как на живом концерте, в субботу, 7 ноября, начало в 18:05. «Live в кайф» на канале «Муз-ТВ».