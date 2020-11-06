«Музыкалити» по-американски: Майли Сайрус выпустила трек с 72-летней рокершей Стиви Никс

27-летняя американская певица Майли Сайрус объединилась с иконой рока, 72-летней Стиви Никс (пела в группе Fleetwood Mac) для невероятной музыкальной коллаборации. Артистки из разных поколений объединили свои хиты Midnight Sky от первой и Edge of Seventeen от второй, чтобы получить новую песню Edge of Midnight, которая стала доступна для скачивания 5 ноября.

Ожидается, что этот трек, сочетающий в себе энергетику 80-ых и современности, выйдет на седьмом студийном альбоме Сайрус под названием Plastic Hearts, который выйдет 27 ноября. Песни для этой пластинки певица записывала с 2017 года, но развод с Лиамом Хемсвортом, операция на голосовых связках и пандемия задержали релиз.

больше по теме Лиам Хемсворт был первым мужчиной Майли Сайрус, но она 10 лет врала ему об этом В новом интервью певица раскрыла пикантные подробности своей личной жизни.

Добавим, что это не единственный опыт погружения Майли в рок. Недавно в интервью она заявила, что готовит целый альбом каверов на культовую хэви-метал-группу Metallica.