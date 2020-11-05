«С королевой ночи»: Филипп Киркоров спел с Олей Поляковой в ярком костюме

Король российской эстрады и украинская певица выступили в День народного единства.

Лучший голос – 2020 года по итогом голосования слушателей в День народного единства исполнил общую песню с артисткой Украины. Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram фрагмент интервью на международном музыкальном фестивале в Дубае.

Филипп Бедросович в атласной рубашке с орнаментом эпохи Возрождения и брюках цвета хаки был очень рад выступить с артисткой. Кстати, сама Полякова выбрала не менее яркий образ, чем Филипп.

Исполнительница в сетчатых колготках и боди с пайетками дополнила лук серебристой короной.

«Любовь и музыка не имеет границ, национальностей и оков! Ни один политический режим не сможет закрыть любовь между людьми, народами, странами. И сегодня в этот невероятный теплый вечер, впервые за многие месяцы без концертов, в День народного единства на одной сцене вместе с королевой ночи из Украины дарили любовь и тепло каждому зрителю в Дубае!» – написал Филипп под видео.

Поклонники певца были рады услышать кумира, даже будучи на курорте:

«Филипп, это был такой праздник музыки, и как повезло тем, кто мог находиться вчера на вашем шоу в Дубае!»

Напомним, что Киркоров прилетел в столицу ОАЭ вместе со своими детьми. В перерывах между концертами знаменитый отец веселится в море с сыном и дочерью.