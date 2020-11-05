«Мы друг друга нашли»: певица МакSим назвала человека, которому посвящены все ее песни

Певица МакSим в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала человека, которому посвящены все ее песни. Это ее первая любовь, которая нагрянула к ней в 16 лет.

«У меня всегда всю мою жизнь все песни посвящены одному единственному человеку. Это все такое интимное, важное, что я не могу сказать иногда в прозе, в беседе. Песни посвящены Андрею Шульцу. Моему первому мальчику, моей первой любви. Он тогда только приехал из Москвы. Я была впечатлена его желтыми очками, волосами. Я тогда сама носила дреды. Мы друг друга нашли». Певица МакSим

Звезда вспомнила их первую встречу. «Я пришла в студию и когда увидела ручечки, мониторчики, клавиши, то поняла, что хочу здесь остаться и жить. У меня появилось столько адреналина и эмоций. И вот однажды поднимаюсь по ступенькам, а его попросили меня встретить. Он был старше меня на 11 лет. И он был женат. Правда, мы встретились в процессе его расставания с женой. Он после выступлений провожал меня до дома. В развеселых компаниях старался меня оградить. Такое ощущение, что он хотел меня вырастить под себя», — заявила певица.

Напомним, что МакSим стала популярна после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она была признана самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года звезда приостановила свои выступления на сцене на неопределенный срок.