«Не все понимают шутки»: Моргенштерн высказался про скандальный трек с Тимати

Рэпер Моргенштерн во время интервью журналисту Юрию Дудю прокомментировал скандальный эпизод, возникший во время записи трека El Problema. Напомним, что вместе со своим саунд-продюсером Славой Марлоу они вставили в трек звук «испускания газов». Причем их напарник по съемкам Тимати об этом ничего не знал.

Как сказал Моргенштерн, шутка и в самом деле получилась достаточно глупой. Ее они задумывали очень давно, когда только начинали работать над песней. Главной их задачей было сделать звук неузнаваемым и «превратить его в ноту», что им в общем-то удалось. Никто из слушателей не догадывался. Все узнали об этом лишь, когда сам Моргенштерн заявил, что вся страна слушала, как он «испускает газы».

«Просто не все до сих пор понимают шутки. Вышла новость про то, что Тимати, оказывается, главный холостяк страны. Видимо, главному холостяку страны пускать газы негоже». Моргенштерн

Юрий Дудь постарался узнать, кто же все-таки заставил Моргенштерна и Славу Марлоу извиняться. По слухам, на этом настоял именно Тимати. Рэпер не стал комментировать эту информацию, сохранив интригу.

Напомним, что хит El Problema Тимати и Моргенштерна взорвал за короткий промежуток времени все чарты. При этом позже рэпер публично на всю страну извинился за шутку с «испусканием газов».