Прощай, Despacito: самым просматриваемым видео на YouTube стала детская песенка из Кореи

2 ноября стало известно о новом ролике-лидере по просмотрам на YouTube. С результатом в более 7 миллиардов просмотров этого титула удостоилось детское музыкальное видео Baby Shark от южнокорейской образовательной компании PinkFong. Оно было загружено в 2016 году и стало вирусным из-за своего содержания.

На днях ему удалось обогнать предыдущего «чемпиона» — клип Despacito от Луиса Фонси и Дэдди Янки. Тот отстал всего на несколько миллионов просмотров. На третьем месте с большим отрывом от лидеров на сегодняшний день располагается клип Shape of You Эда Ширана.

Изначально Baby Shark была детской песней для посиделок у костра. В ней рассказывается о семействе акул, каждую из которых во время исполнения нужно изображать различными движениями рук. В разных версиях хита хищники охотились то на рыбу, то на людей. Так что не такая уж она и безобидная.

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Вирусности песенке добавили популярные корейские группы, которые исполняли танец из нее, изначально предназначенный для заучивания детьми в детском саду (как в России «Танец маленьких утят», например). Кстати, в нашей стране выходила русскоязычная версия Baby Shark под название «Акуленок».