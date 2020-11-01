Новый «Ласковый май»: Разин мечтает увидеть дуэт Шатунова и Милохина

Создатель студии «Ласковый май» один из последних постов в личном микроблоге посвятил восходящему артисту Дане Милохину. Андрей Разин заметил в 18-летнем блогере из Оренбурга юного Юрия Шатунова и пообещал «звезде» ТикТока устроить запись совместных треков с «Ласковым маем».

По словам Разина, Иван Ургант был прав, назвав похожими судьбы Шатунова и Милохина.

«Я забрал Юру Шатунова в 14-летнем возрасте из Интерната №2 города Оренбурга, привез в Москву и сделал из него мегазвезду, и долларового миллионера, который по сегодняшний день успешно работает. Спустя много лет, с этой же кровати стал мегазвездой еще один воспитанник Оренбургского детского дома №2 Даня Милохин», — подчеркнул музыкант.

Напомним, Данила Милохин в возрасте трех лет попал в детский дом. Даня обрел популярность в 2019 году, когда начал снимать небольшие видеоролики для платформу TikTok. Позже, по приезде в столицу, он собрал команду единомышленников под названием Dream Team House. И сейчас у Милохина семь с половиной миллионов подписчиков в TikTok и более двух миллионов — в Instagram.

«Даня, приходи в наш мир. Если тебе нужны будут песни «Ласкового мая» и ты хочешь исполнить их, пожалуйста. Я, как продюсер, разрешаю тебе исполнение любой песни группы «Ласковый май». У вас с Юрой Шатуновым получится хороший дуэт», — обратился к блогеру Разин.

Отметим, что Даня уже записывал песни с Николаем Басковым и Тимати. А Егор Крид — частый гость его видеороликов в ТикТок.