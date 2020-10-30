Съемки клипа A’Studio в пустыне закончились скандалом

Сначала группу попросили оставить декорации, а потом обвинили в том, что музыканты не убрали их за собой.

30 октября в Сети появился новый клип группы A’Studio под названием «Се ля ви». Музыканты сняли ролик в пустыне, а солистка Кети Топурия появилась в нем беременной, удивив верных почитателей.

По словам певицы, идея сняться в пустыне принадлежит ей, но изначально коллеги посмеялись над этой задумкой, мол, в России не найти пустынь. Но артистка была уверена, что нужный пейзаж обязательно появится, и нашелся он в Тульской области — с горами и каньонами. На этом живописном фоне съемочная команда соорудила зеркальную сцену, которая потом стала поводом для скандала.

«Мы хотели уже эти декорации убирать, но… (местные. — Прим. ред.) попросили оставить это все. Ну, как арт-объект. К сожалению, там такое место очень ветреное, и в какой-то день все разрушилось, и мне начали писать, мол, вы снимали видеоклип и не убрали за собой… А мы коллектив такой, что мы, наоборот… Если пластиковую бутылку увидели где, и то подбираем», — рассказала Кети Пятому каналу.

В итоге, группе пришлось вернуться на место и убрать то, что разрушила стихия.

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В том же интервью лидер коллектива Байгали Серкебаев заверил, что карантин стал для него временем творческого подъема. Он обновил домашнюю студию и каждый день пишет новый материал, так что скоро у A’Studio появится много новых песен. Следующий альбом можно ждать уже весной 2021-го.