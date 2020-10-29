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Подрастает смена: Ани Лорак записала песню с 9-летней дочерью

Певица и ее наследница исполнили колыбельную из популярного советского мультфильма.

Подрастает смена: Ани Лорак записала песню с 9-летней дочерью
Ани Лорак с дочерью Софией. Фото: instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак потихоньку продвигает свою 9-летнюю дочь Софию на сцену. Артистка не раз выступала в паре с девочкой на своих концертах, а еще отдала ее на занятия по вокалу. Школьница уже участвовала в создании клипа матери под названием «Твоей любимой», и вот пришла пора полноценной совместной песни.

Как передают «Актуальные новости», звезда записала со своей наследницей композицию «Колыбельная медведицы» — ту самую, что звучит в культовом советском мультфильме «Умка». Дуэт матери и дочери прозвучит во время онлайн-концерта студии «Союзмультфильм» в пятницу, 30 октября.

Лорак призналась, что идея об этой песне пришла в ее голову спонтанно. Певица предложила ее Софии, и юная артистка сразу же согласилась. Добавим, что в своей гимназии девочка уже давно участвует в творческих постановках. По всей видимости, ребенок пойдет по стопам матери.

Напомним, что София родилась в браке звезды с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, который продлился десять лет. Крестным отцом девочки стал Филипп Киркоров.

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