Подрастает смена: Ани Лорак записала песню с 9-летней дочерью

Певица Ани Лорак потихоньку продвигает свою 9-летнюю дочь Софию на сцену. Артистка не раз выступала в паре с девочкой на своих концертах, а еще отдала ее на занятия по вокалу. Школьница уже участвовала в создании клипа матери под названием «Твоей любимой», и вот пришла пора полноценной совместной песни.

Как передают «Актуальные новости», звезда записала со своей наследницей композицию «Колыбельная медведицы» — ту самую, что звучит в культовом советском мультфильме «Умка». Дуэт матери и дочери прозвучит во время онлайн-концерта студии «Союзмультфильм» в пятницу, 30 октября.

Лорак призналась, что идея об этой песне пришла в ее голову спонтанно. Певица предложила ее Софии, и юная артистка сразу же согласилась. Добавим, что в своей гимназии девочка уже давно участвует в творческих постановках. По всей видимости, ребенок пойдет по стопам матери.

Напомним, что София родилась в браке звезды с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, который продлился десять лет. Крестным отцом девочки стал Филипп Киркоров.