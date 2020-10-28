«Она решилась»: «татушка» Юлия Волкова вернется на сцену

35-летняя певица Юлия Волкова, больше известная как «черненькая из группы «Тату», вернется на сцену. В последние годы артистка не занималась творчеством, устраивала свою личную жизнь и боролась с тяжелым заболеванием, но скоро она появится в телешоу, которое будет посвящено звездам, пропавшим из поля зрения публики.

«Юля там самая молодая, и когда ее пригласили, долго раздумывала: а вдруг не потянет? Все-таки она молчала почти пять лет, а тут надо петь, удивлять зрителей и членов жюри. Но она решилась: голос после нескольких операций окреп, к тому же Юлю обещали не нагружать рвущим связки репертуаром», — цитирует близкого друга певицы «Комсомольская правда».

Он также добавил, что Волкова соскучилась по сцене. После долгих раздумий она уверенно сказала, что хочет вернуться в шоу-бизнес и по завершению упомянутой программы начнет выпускать новые песни.

Напомним, в 2012 году у певицы обнаружили рак щитовидной железы. По одной из версий, девушка перенапрягла свое горло, исполняя песни «Тату», которые в некоторых местах требовали не столько вокала, сколько крика. Якобы при недостатке техники пения Юлия исполняла хиты наразрыв, в результате чего и подорвала свое здоровье.

Что касается шоу, о котором говорит друг певицы, то, скорее всего, речь идет о проекте «Суперстар. Возвращение» канала НТВ. На нем как раз собираются возвращать на сцену звезд 90-х годов. Предполагаемыми участниками этой передачи являются Влад Сташевский и Богдан Титомир.