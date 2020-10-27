Баста назвал песню Киркорова, которая способна довести мужчину до слез

27 октября в «Яндекс.Эфире» стартовал второй сезон музыкального шоу LAB, которое ведет Антон Беляев, более известный как Therr Maitz. Первым гостем осени стал популярный рэпер Баста. В разговоре с ведущим артист рассказал о своих отношениях с родителями, нехватке искренней любви и наставничестве в проекте «Голос».

В LAB всегда происходят необычные музыкальные эксперименты, и Баста не стал исключением — он исполнил романтическую песню Мурата Насырова «Я — это ты» в сопровождении симфонического оркестра, а затем представил зрителям необычную аранжировку своего трека «Война», который он не исполнял уже около десяти лет.

«Она для меня сложная, потому что мне нужно было попытаться не читать рэп, а чтобы это была декламация вне ритма», – поделился Василий Вакуленко.

Беляев также спросил у гостя, какая песня, на его взгляд, может легко довести мужчину до слез, и Баста назвал «Жестокую любовь» Филиппа Киркорова.

Добавим, что в новом сезоне LAB зрителей ждут встречи с Zivert, Иваном Ургантом, Noize MC и другими музыкантами. Свежие выпуски будут выходить раз в неделю до конца декабря.