«Любовь — самая сильная из всех страстей»: Алсу презентовала клип на песню «Вольтер»

Певица Алсу опубликовала в личном профиле отрывок из клипа о душевных переживаниях. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова поделилась с поклонниками своей историей любви, которую вложила в сингл «Вольтер».

Фанаты поп-дивы с нетерпением ждут от яркой артистки новые треки и альбомы. Алсу старается не разочаровывать своего слушателя и по мере возможностей презентует музыкальные новинки.

«Любовь — самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает головою, сердцем и телом», — процитировала известного философа Вальтера певица.

По словам Алсу, она записала песню « на вечную и самую важную тему ».

«Без тебя холод и пустота. Без тебя дальше и назад нельзя. Без тебя продолжать все бессмысленно. Кофе по утрам, собираться с мыслями… Без тебя, как всегда, заболею я », — рассказала Алсу о своем возлюбленном в новом творческом проекте.

Напомним, что поп-исполнительница состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым уже четырнадцать лет. У пары трое детей: дочери Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль.

Поклонники Алсу остались довольны новым треком и написали в комментариях под постом положительные отзывы: