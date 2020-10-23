Ариана Гранде стала президентом США в новом клипе

Популярная певица пофантазировала, как бы она одевалась, будучи главой государства.

23 октября американская певица Ариана Гранде выпустила клип Positions. Точно так же называется ее новый студийный альбом, выход которого она анонсировала на днях.

В музыкальном ролике 27-летняя певица предстает во множестве интересных образов, но большую часть экранного времени она изображает президента США: совещается в Белом доме, подписывает постановления, вручает медали, дает пресс-конференцию. Вполне возможно, девушка хочет намекнуть своим фанатам о политической грамотности — в ноябре в США должны пройти новые президентские выборы.

Ну а тем, кто далек от политики, понравятся пикантные образы Арианы, готовящей пиццу на кухне и тоскующей от одиночества на двуспальной кровати. Что касается текста песни, то там ничего нового — она про головокружительную любовь к прекрасному парню.

больше по теме Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Арианы Гранде и Бейонсе По словам звезды, в современных композициях слишком много слов про секс и измены.

Напомним, что выход альбома Positions ожидается 30 октября.