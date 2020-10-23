Ариана Гранде стала президентом США в новом клипе

23 октября американская певица Ариана Гранде выпустила клип Positions. Точно так же называется ее новый студийный альбом, выход которого она анонсировала на днях.
В музыкальном ролике 27-летняя певица предстает во множестве интересных образов, но большую часть экранного времени она изображает президента США: совещается в Белом доме, подписывает постановления, вручает медали, дает пресс-конференцию. Вполне возможно, девушка хочет намекнуть своим фанатам о политической грамотности — в ноябре в США должны пройти новые президентские выборы.
Ну а тем, кто далек от политики, понравятся пикантные образы Арианы, готовящей пиццу на кухне и тоскующей от одиночества на двуспальной кровати. Что касается текста песни, то там ничего нового — она про головокружительную любовь к прекрасному парню.
Напомним, что выход альбома Positions ожидается 30 октября.