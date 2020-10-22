«Сексуальные отношения с безрассудством»: Майли Сайрус записывает альбом каверов на «Металлику»

27-летняя американская певица Майли Сайрус на карантине работает над альбомом каверов на песни группы Metallica. Об этом она призналась на страницах журнала Interview, общаясь с дизайнером Риком Оуэнсом. Поп-звезда отметила, что артистам повезло, что они могут продолжать заниматься творчеством во время пандемии и выпускать новые альбомы. Сама девушка загрустила в начале карантина, но сейчас разгорячилась и готова творить.

Стоит отметить, что ранее Майли упоминала о своей любви к легендарной хэви-метал-группе и даже появлялась на публике с одежде с логотипом музыкального коллектива.

Затронув тему рока, она спросила у модельера, какие группы слушает он, а затем сделала еще одно признание о себе.

«Люди спрашивают меня, чей стиль я изучала для своих движений на сцене, и я всегда отвечаю: Игги Попа, — сказала Майли. — У меня сейчас здоровые и сексуальные отношения с безрассудством. Я могу сказать «да» всему. Идея должна быть чертовски безумной, чтобы я от нее отказалась».

Еще Сайрус призналась, что во время туров не останавливается в отелях, а предпочитает ночевать в собственном автобусе. Там она много рисует и даже лепит (недавно девушка увлеклась скульптурой)

Добавим, что у певицы вышло шесть студийных альбомов, седьмой она планирует выпустить в ноябре 2020 года.